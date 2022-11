Tony Khan | “L’anno prossimo potremmo vedere meno i titoli Ring of Honor in AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una delle maggiori critiche mosse alla AEW nel corso dei suoi tre anni di storia è la quantità di tempo in cui ie i talenti dellaofvengono presentati su “Dynamite” e “Rampage” da quandoha acquistato la compagnia a marzo. Sebbeneabbia rivelato di essere in trattative per ottenere un contratto televisivo per la ROH, nulla di ufficiale è stato annunciato fino ad adesso e la AEW si ritrova a dover preparare a Dynamite i prossimi eventiofha aggiornato i fan su ciò che possono aspettarsi dalla ROH in futuro: “Sono aperto a diverse cose, ma ho già detto che sono molto interessato ad una programmazione settimanale diOf ...