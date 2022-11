Putin in Armenia e la gente scende in piazza contro la guerra in Ucraina | ' Assassino'

Inc'è scontento contro, accusato di non aver saputo proteggere il paese nel conflitto con l'Azerbaigian sulla regione contesa del Nagorno Karabakh. L'Organizzazione del trattato sulla ...Inc'è scontento contro, accusato di non aver saputo proteggere il paese nel conflitto con l'Azerbaigian sulla regione contesa del Nagorno Karabakh. L'Organizzazione del trattato sulla ...Arrivato in Armenia per il summit dell'alleanza militare Csto guidata dalla Russia, il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato accolto a Erevan da manifestazioni contro la guerra in Ucraina ...L'insoddisfazione dei membri Csto verso la guerra in Ucraina è palese. Putin perde un'altra occasione di fare vedere di avere ancora alleati ...