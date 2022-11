Mercato Torino | Walter Singo sul taccuino di due top club

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’esterno delè tornato ad essere uomo: secondo le ultime indiscrezioni, due topsarebbero sulle sue tracce. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Uno degli esterni dida qualche settimana è al centro di alcune indiscrezioni di calcio. Il giocatore in questione sarebbe seguito da diverse Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Toro News

... ha consentito la creazione di un piccolo bosco di 30 ciliegi 'sakura' nel cuore di, grazie ... Suzuki propone per ilitaliano una gamma 100% ibrida. Modelli tra i più efficienti del ...La casa automobilistica decise poi di mostrare i concept Pony e Pony Coupé al Salone diper promuovere il suo debutto nelglobale. In particolare, la Pony Coupé era destinata ai ... Calciomercato Torino, verso gennaio: i possibili “scontenti” sul mercato Non si fermano le manovre di mercato in casa Inter, compagine alla ricerca di rinforzi per aumentare la profondità del roster di mister Inzaghi. Mentre una parte di Inter continua il lavoro sotto il c ...Mbala Nzola piace molto al Torino. L’attaccante angolano è considerato perfetto da Juric per il suo gioco e lo avrebbe messo in cima alla lista dei suoi rinforzi per gennaio. Convincere lo Spezia a ce ...