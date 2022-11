LIVE Portogallo-Ghana 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si comincia allo stadio 974!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Il primo possesso palla è portoghese. 1? INIZIA LA PARTITA! 16:58 Foto di rito e sorteggio a centro campo. 16:55 E’ il momento degli inni nazionali, si partirà con quello portoghese. 16:53 Le formazioni stanno facendo il proprio ingresso in campo! 16:50 In precedenza si è svolta la prima partita del gruppo F: Uruguay-Corea del Sud è finita in parità (1-1). Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che a passare alla fase degli scontri diretti saranno solo le prime due classificate di ogni girone. 16:47 L’unico precedente tra queste due formazioni risale proprio al Mondiale 2014, in quell’occasione ilsuperò il2-1 nella fase a giorni. 16:44 Il match odierno si svolgerà974 di Doha (Qatar), ...