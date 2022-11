Amazon potrà fare degli «aggiustamenti» sul personale anche in Italia A inizio 2023

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’espressione utilizzata non è particolarmente felice, soprattutto perché inserita in un contesto piuttosto delicato. A margine dell’assemblea di ANCI, la country managere Spagna per, Mariangela Marseglia, ha parlato della situazione risorse umane all’interno del colosso di Big Technel nostro Paese. I rumors di qualche giorno fa, a livello globale, parlavano di tagli alin(per ragioni diverse, nelle ultime settimane, abbiamo assistito a scelte analogheper quanto riguarda Twitter e Meta, con quest’ultima azienda che potrebbe rinunciare fino al 17% della sua forza lavoro in). In particolare, il settore colpito – stiamo parlando sempre a livello globale – sarebbe quello delle commodity come gli ...

Fastweb.it

... tra cui, Unieuro , Mediaworld , Euronics , Monclick e Comet . Per non perderti le migliori ... quindi per chi è ancora sveglio a quell'ora di notte,approfittarne subito. Ma non c'è ...Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su) ha avuto negli ... soprattutto se tale affareeffettivamente andare avanti. In ogni caso, qualunque siano le reali ... Come attivare Amazon Prime senza carta di credito