Nuoto | Paltrinieri | “Punto ai Mondiali di Melbourne | poi un 2023 di transizione”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Gregorioè il re delle piscine e del mare. Conosce la pressione e quasi ci gioca. Vince dominando psicologicamente gli avversari. Otto medaglie tra Europei enel 2022, 12 in totale, una in più di Federica Pellegrini: è lo sportivo italiano dell’ultimo decennio. “Mi sento in una terra di mezzo: c’ero prima, ci sono adesso e ci sarò finché mi diverto”, racconta il 28enne in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano La Ragione. “Certo, negli anni è cambiato molto, dagli allenamenti alla competitività degli avversari. Forse la parte più difficile arriva adesso. A inizio carriera non ti rendi conto di cosa sei, riconfermarsi è invece sempre più complesso. L’aver vissuto un po’ tutto mi concede in acqua soltanto dei vantaggi”. La sfida alle acque profonde ha avuto inizio nel 2017, al caldo senza respiro delle Universiadi di Taipei. “Il ...