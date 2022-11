Juve | il piano per arrivare a Milinkovic-Savic | dettagli | cifre e una scelta dolorosa

Corriere dello Sport

... che presto saranno acquisiti definitivamente da Genoa e Tottenham, laha 15 calciatori in ... Leo sta crescendo molto sulcaratteriale al Foggia, Del Sole e Minelli si stanno esprimendo in ......voglia di mettersi in gioco nel sistema del tecnico Nagelsmann con un ruolo non di primissimo... Lacon Ronaldo ha già dato: la linea della Vecchia Signora non sembra prevedere una 'follia' a ... Vacanze di lavoro: Allegri ha studiato il piano per la Juve Cristiano Ronaldo si è separato dal Manchester United, rimanendo svincolato: un suo ritorno alla Juventus sarebbe un vantaggio o un limiteEsclusi Dragusin e Kulusevski, che presto saranno acquisiti definitivamente da Genoa e Tottenham, la Juve ha 15 calciatori in prestito tra ... Leo sta crescendo molto sul piano caratteriale al Foggia, ...