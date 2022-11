Inter | scout al lavoro per Truffert

Calciomercato.com

Su Kadioglu, oltre all', ci sarebbe anche il Napoli : entrambi i club hanno mandato più volte degliper visionarlo dal vivo, ottenendo relazioni positive. Il Fenerbahce, tuttavia, non ...Una delle società attive è come sempre l'. Fra gli obiettivi sarebbe finito il duttile ... Kadioglu può ricoprire più ruoli in mezzo al campo, dall'esterno al trequartista e tutti gliche ... Musah: 'So dell'interesse dell'Inter, mi piacerebbe tornare in Italia'