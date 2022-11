Ecco i luoghi piu? affascinanti d’Europa secondo Jetcost

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non sono sempre le più grandi, né le più antiche o le più famose, ma sono le più. Almeno questo è ciò che pensano gli utenti di.it. In questa occasione è stato domandato loro quali fossero le piazze che considerano piùe dove amerebbero trascorrere un momento speciale su una delle loro terrazze, contemplando i dintorni e vivendone l’atmosfera, e tre di queste sono qui in Italia: Piazza Navona a Roma, Piazza Pretoria a Palermo e Piazza del Campo a Siena. Ecco le 15 piazze piùscelte dagli utenti di.it tra centinaia in tutta Europa: Piazza Navona, Roma (Italia) Situata nel cuore di Roma, è una delle più famose. Le sue origini risalgono all’epoca romana, quando al suo posto sorgeva lo Stadio di Domiziano, un’imponente arena ...