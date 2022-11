Donna morta trovata in una cella frigorifera Arriva la confessione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) del figlio, accusato ora di occultamento di cadavere Dopo un lungo interrogatorio èta ladel figlio di Maria Prudenza, ladi 82 anniieri, 22 novembre, all’interno di un congelatore nella sua casa di campagna a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L’uomo si chiama Angelo Bellanova, ha 55 anni e ha confessato di aver occultato il cadavere della madre dopo la morte, avvenuta per cause naturali. Secondo il racconto fornito ai carabinieri, l’uomo avrebbe vegliato la madreper un giorno intero, ma dopo non ne ha denunciato la morte, scegliendo di occultare il cadavere, poiché si è detto “incapace di separarsi da lei”. Tuttavia, gli inquirenti sono al lavoro per verificare il racconto dell’uomo. Innanzitutto, è necessario scoprire quando ...