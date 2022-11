Portanova e le accuse di violenza sessuale | il pm chiede sei anni di carcere

(Di martedì 22 novembre 2022) Nuovi sviluppi nella vicenda riguardante ledimosse contro Manolo, attuale giocatore del Genoa. Il fatto risale a più di un anno fa, precisamente nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 2021. Secondo le, una ragazza sarebbe stata violentata all’interno di un’abitazione nel centro storico di Siena durante una festa privata.accusaIl pm, Nicola Marini, ha richiesto, durante l’udienza di oggi, una condanna di seipere per suo zio Alessio Langella, mentre per il terzo indagato, Alessandro Cappiello, è stato chiesto il rinvio a giudizio. I tre devono rispondere dell’accusa di...

