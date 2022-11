ilGiornale.it

Il Pd scende incontro la manovra. Dopo anni al governo il partito guidato da Enrico Letta - almeno fino al ..., dopo le decisioni di ieri lo confermiamo con ancora più convinzione', scrive su ...Insomma, perpoco piu' che qualche bandierina per rivendicare coerenza tra il dire e il fare. ... 'Vedo forze politiche che chiamano alla, ma chi lo ha immaginato ha pensato a uno strumento ... "Ora in piazza, ma votarono contro...". Smaschera l'ipocrisia del Pd sul reddito di cittadinanza Social come Facebook e Instagram sono stati banditi, l’accesso ai siti web di migliaia di testate indipendenti è stato bloccato. Sulle frequenze ...Nella consueta conferenza stampa di metà settimana in casa Ascoli ha parlato il portiere Enrico Guarna. Queste alcune delle sue dichiarazioni.