La tragedia del femminicidio | 82 donne uccise | 42 dal partner o dall’ex E crescono i casi di violenza sessuale – Il rapporto

(Di martedì 22 novembre 2022) Sono 82 lequest’anno. Otto in meno dello stesso periodo dell’anno scorso. Di queste, 42, più della metà, sono morte per mano delo dell’ex. Sono di sesso femminile 71 delle 91 vittime di omicidi avvenuti in ambito familiare o affettivo che rappresentano il 41% degli omicidi totali – 221 – avvenuti quest’anno. Numero invariato rispetto al 2021. Questo è quanto emerge dal«Il pregiudizio e lacontro le» curato dalla direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il documento evidenzia che, al contrario di quello degli omicidi, il numero didiè cresciuto considerevolmente. Sono state 4.416 quest’anno, il 9% in più rispetto al 2021. ...

