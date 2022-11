Finals Coppa Davis 2022 | risultati e classifiche

... tutto quello che c'è da sapere sulle Davis Cupda seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA PRESENTAZIONE DI ITALIA - STATI UNITI È tutto pronto a Malaga per le finali di...Ram vince lema viene 'snobbato' da Fish inDavis 'Sono molto deluso. Ho lavorato duramente quest'anno per aiutare la squadra ad arrivarci. Sentivo di essermi guadagnato il posto. Quindi ...L’esperto doppista americano, nonostante l’ottima annata e la grande esperienza accumulata negli anni, non è stato convocato da Mardy Fish per le fasi finale della Coppa Davis e non scenderà in campo ...La squadra guidata da Filippo Volandri, orfana di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, inizia il suo cammino giovedì nei quarti contro gli Stati Uniti, che nelle antepost per la vittoria finale seguono ...