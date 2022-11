Solbakken a Roma | ecco quando sbarca a Fiumicino

- Ormai ci siamo, Olasarà a tutti gli effetti un giocatore della. Già oggi. L'esterno dl Bodo Glimt sarà infatti nella capitale per le visite mediche di idoneità sportiva e la ...3 Un norvegese per scaldare l'attacco della. Alle 13,50 di oggi, dopo un lunga tira e molla, sbarcherà di nuovo aOla. E stavolta lo farà per rimanerci. L'attaccante è ormai libero dagli impegni col Bodo Glimt vista la scadenza del contratto e la fine del campionato in Norvegia. Ola ha aspettato ...L'attaccante norvegese sbarcherà a Fiumicino alle ore 13.50 e metterà nero su bianco l'accordo che lo legherà alla Roma fino al 2027.Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Domani partenza per il Giappone. IL CORRIERE DELLO SPORT – Karsdorp non si presenta a Trigoria. Roma-Frattesi: il piano per gennaio. Ceder ...