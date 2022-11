Questione idrica | Mastella chiede un report sulle analisi dell’acqua degli ultimi due mesi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente, in qualità di massima autorità sanitaria cittadina e al fine di fare ulteriore e necessaria chiarezza su quanto accaduto, questa mattina ha richiesto con carattere di massima urgenza all’Asl, all’Arpac e alla Gesesa unrelativo alle campionature e successivedelle acque prelevate presso i seguenti punti, con riferimento specifico al parametro del tetracloroetilene e con decorrenza dal 1° ottobre ad oggi: – Pezzapiana pozzo 1 boccapozzo; – Pezzapiana pozzo 1 postclorazione; – Pezzapiana pozzo 2 boccapozzo; – fontana sita in piazza Basile; – fontana sita in viale S. Lorenzo; – fontana sita in via Piccinato “Sarà vostra cura – si legge nella richiesta inviata dal primo cittadino – di indicare nelle modalità di prelievo, se esse sono state ...