Italia triste e sconfitta in amichevole | la giornata più buia

(Di lunedì 21 novembre 2022) (LaPresse) - In una delle giornate peggiori per il calciono, l'inizio di un Mondiale senza Azzurri, l'non consola i tifosi neanche ined escedall'Austria a Vienna per 2-0, senza mai davvero entrare in partita. L'Austria controlla la partita dall'inizio alla fine e gli Azzurri, a parte qualche sporadica occasione soprattutto nella ripresa, non riescono a impensierire i padroni di casa.Già al 6' l'Austria è in vantaggio: una bella azione di contropiede di Arnautovic viene finalizzata da Schlager con un gran tiro, Donnarumma sfiora con il piede ma non può impedire il gol. Seiwald al 9' sfiora il raddoppio in un'azione fotocopia, al 13' è Adamu ad arrivare vicinissimo al gol. L'Austria è scesa in campo più organizzata e determinata e l'fa fatica a uscire. ...

Il risultato non cambierà, e l'Italia finisce nel gruppone di sconfitte di una domenica. Come la Macedonia del Nord, ko in casa 1 - 3 con l'Azerbaijan. Allenata da un ct italiano, De Biasi. Un paio di fiammate nella ripresa non salvano l'Italia da una nuova, umiliante sconfitta. Il 2-0 del Prater, contro un'Austria decisamente superiore, non ha attenuanti. Italia e Austria, nel girone de ...