Inghilterra-Iran 6-2

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ore 16.15 - Finisce in goleada la prima sfida del girone B Un allenamento o poco più. L'trasforma in questo la sua prima gara del mondiale Qatar 2022 demolendo l'con una facilità imbarazzante ed un 6-2 da finale tennistico. La prova di forza dei ragazzi di Southgate è di quelle che non possono che impressionare. In gol per l'due volte Taremi, la seconda su rigore al 103'. Per gli inglesi reti di Bellingham, Sterling, due volte Saka, Rashford e Grealish

16.16 Qatar, calciatori non cantano inno Ai Mondiali di calcio in Qatar, i giocatori iraniani non cantano l'inno nazionale prima della partita contro l'Inghilterra. E' in segno di solidarietà alle vittime della repressione. C'è chi ha ricordato il pugno chiuso di Tommy Smith e John Carlos a Città del Messico. Non sarà la portata di quel gesto enorme, ma la scelta dei giocatori dell'Iran