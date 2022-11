Autosprint.it

Ad Abu Dhabi, dove si appresta a un test importante, martedì, con Haas ,parla dei tempi con i quali si è materializzato l'accordo con la Haas e del momento in cui ha sentito l'esigenza ...Venti piloti (ventidue anzi, cone De Vries che hanno corso due e una gara), dieci team,il pagellone completo con i giudizi della nostra redazione . Dal 10 a Verstappen perché ... Hulkenberg, ecco quand'è tornata la voglia di Formula 1 L'esperto pilota tedesco sarà al volante della Haas martedì, ad Abu Dhabi. Rientra in griglia a 35 anni, dopo tre stagioni passate nel ruolo di "jolly" ...Il giovane pilota tedesco, che ad Abu Dhabi ha chiuso la sua avventura in Formula 1, dice la sua sul proprio futuro e sulle possibili opzioni per rimanere in pista ...