Duplice omicidio | coppia uccisa a coltellate in casa | è caccia all' uomo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Orrore in Veneto. Une una donna, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi ieri sera anella loroa Spinea (Venezia), in via Leopardi. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai carabinieri, allertati da una figlia...

Inizialmente si era pensato a un caso di- suicidio, ma in nottata si è fatta avanti la pista del. I carabinieri stanno infatti cercando una terza persona, che in qualche ...Quel'pare sia stato commesso attorno a mezzanotte e mezza, ora in cui alcuni condòmini avrebbero sentito urla e quindi chiamato i carabinieri: una segnalazione per rumori molesti e ...Duplice omicidio nella notte a Spinea (Venezia): un uomo e una donna, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi ieri sera a coltellate nella loro casa in via Leopardi. La scoperta ...Le vittime sono entrambe di origine albanese. I due conviventi presenterebbero ferite mortali di arma da taglio. L'intervento dei carabinieri nella casa è avvenuto intorno alle ore 22 di domenica. Sul ...