Desirée Mariottini | oggi la sentenza d' appello per l' omicidio della 16enne - Cronaca - quotidiano net

Il pg ha chiesto di confermare per i quattro imputati le condanne di primo grado a due ergastoli per Gara e Salia e a 27 e 24 anni e mezzo per Chima e ...Confermare le condanne di primo grado a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati a processo per la morte di, la 16enne originaria di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 a causa di un mix di droghe, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel ... Desirée Mariottini: oggi la sentenza d'appello per l’omicidio della 16enne