Benedetta | laurea e corsa dall’università all’ospedale | la cosa più importante doveva ancora accadere

Sie corre in ospedale per partorire:, dottoressa e mamma nello stesso giornoSie corre in ospedale per partorire:, dottoressa e mamma nello stesso giorno Il bar della comunità Una vita di sacrifici quella di Rosina e Orlando, che riposano solo mezza giornata ...Martedì 15 novembre, Benedetta Santoro, 24 anni, non avrebbe mai immaginato di laurearsi e partorire lo stesso giorno.Si laurea e partorisce nello stesso giorno: l’incredibile storia di Benedetta Santoro. Ha discusso la tesi mentre erano in corso le doglie, per poi correre in ospedale.