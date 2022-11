AMAs 2022 | 5 cose imperdibili | tra look | vincitori e Maneskin in reggicalze

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si sono tenuti a Los Angeles, domenica 20 novembre, gli American Music Awards, o, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno, sorta di anticamera dei Grammy, che si terranno sempre a LA il 5 febbraio 2023. E traincredibili, esibizioni memorabili, prima fra tutte il tributo bellissimo e commovente di Pink a Olivia Newton John eannunciati (Taylor Swift), i nostrisi sono aggiudicato il premio come Favorite Rock Song con il brano Beggin, categoria in cui erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush. E, irriverenti e anticonformisti come al solito, si sono presentati sul palco, a ritirare il premio, in giacca e. Fonte: Getty ImagesIritirano il premio agli ...

: i look sul red carpet . Tra frange rock, look rosa barbie, paillettes, piume e reggicalze, anche il red carpet di questiè diventato la vetrina di outfit originali e sopra le righe. ...Presentandosi scintillante in outfit gold aglie portandosi a casa 6 premi su 6 nomination. Taylor Swift da medaglia d'oro : è lei l'artista del momento. Dai record alle critiche Dopo l'...Taylor Swift in occasione degli AMAs ha deciso di sfilare con una tuta intera color oro costellata di strass che richiama molto gli anni della disco music Tra i vincitori degli American Music Awards ...Alle recenti critiche per le difficoltà d'acquisto dei tickets del suo tour, Taylor Swift risponde con un outfit oro e 6 premi agli AMAs.