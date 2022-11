Verstappen vince ad Abu Dhabi | Leclerc 2° in gara e nel Mondiale

(Di domenica 20 novembre 2022) ABU(EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Maxchiude la stagione con una vittoria sulla pista di Abudopo il secondo titoloconquistato con la Red Bull. Secondo ine nelpiloti il ferrarista Charles. Terzo posto per l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez. Subito fuori dal podio la Ferrari di Carlos Sainz davanti alla Mercedes di George Russel. A seguire Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Daniel Ricciardo (McLaren). Ultimadella carriera per il quattro volte campione del mondo Sebastian Vetter (Aston Martin) chiusa al decimo posto. “E' stata una stagione perfetta. Questa, invece, una bella, tutta incentrata sulla gestione delle gomme. ...

Maxanche la gara di Abu Dhabi, senza troppi sforzi, dimostrandosi ancora una volta il pilota più forte in griglia. Queste le sue parole al termine della gara: "Veramente una bella corsa, ...La Red Bull di Maxanche ad Abu Dhabi, ultima gara della stagione, dominando la gara dall'inizio alla fine. Secondo posto che vale anche il secondo gradino nella classifica del mondiale piloti per la ...ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen chiude la stagione con una vittoria sulla pista di Abu Dhabi dopo il secondo titolo ...Gara Gp Abu Dhabi F1 2022: Max Verstappen vince l'ultimo gran premio della stagione davanti ad un grandissimo Leclerc. Vettel in top 10.