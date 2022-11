Qatar 2022 | Dionisi sceglie la Croazia

(Di domenica 20 novembre 2022) Il tecnico del Sassuolo farà il tifo per la: «Il mio è un tifo interessato: Erlic merita tante attenzioni» Alessio, intervistato dal Corriere dello Sport, indica la squadra per cui farà il tifo a. Di seguito le parole del tecnico del Sassuolo. «Farò il tifo per lae non vi nascondo che il mio sarà un tifo fortemente interessato, perchè è stato convocato un mio calciatore del Sassuolo, Martin Elric, un difensore centrale che merita tante attenzioni, oltre ad essere un ragazzo eccezionale, la mia speranza è che riesca a ritagliarsi qualche spazio. Poi guai a non tenere conto di quella che è la grande qualità tecnica di questa nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

