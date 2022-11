Mondiale Qatar 2022 | Spagna | Morata non si allena ma dovrebbe esserci all’esordio

(Di domenica 20 novembre 2022) Si avvicina sempre più l’esordio dellaal, mercoledì in campo contro la Costa Rica e con il dubbioin attacco Come riporta Marca, l’attaccante dell’Atletico Madrid non si èto nemmeno oggi, dopo non aver giocato in amichevole con la Giordania. Dopo essersi aggregato al gruppo parzialmente nella seduta di ieri, l’ex giocatore della Juventus è stato costretto ai box nella giornata di oggi, per un problema intestinale. La sua partecipazione alnon è ovviamente a rischio, anche se difficilmente potrà partire da titolare nel debutto delle Furie Rosse di Luis Enrique. Molto probabilmenteavrà dei minuti ma dalla panchina. SportFace.

La Fifa non doveva assegnare ilal. Mi pare una forzatura. E' come aver portato l'America's Cup di vela in Africa'. (Zibì, ex calciatore di Widzew Lodz, Juventus e Roma, tre ...Il calcio d'inizio di- Ecuador, allo stadio Al Bayt, è in programma domenica 20 novembre, alle 17 (ora italiana), quando si alzerà il sipario sulla 20esima edizione della Coppa del Mondo di calcio. Nelle immagini di ...Sulla stampa e nella società civile occidentali divampano le critiche al Qatar, paese organizzatore del mondiale, ma nel mondo del calcio ci sono anche attori che sorvolano sul mancato rispetto dei di ...Dopo il trionfo in Russia nel 2018, confermarsi in Qatar non sarà semplice. È accaduto solo in due delle precedenti 21 edizioni del mondiale: Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962). I bleus hanno ...