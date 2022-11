LIVE Djokovic-Ruud 7-5 5-2 | Finale ATP Finals 2022 in DIRETTA | il norvegese serve per rimanere nel match

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Brutto errore del serbo, che perde il controllo del dritto in avanzamento. 3-5 Game. Con una prima esterna vincente lo scandinavo chiude i conti in questo ottavo gioco.ora per il. 40-30 Lungo il dritto diin uscita dal servizio. 40-15 Comanda lo scambio con il dritto, che entra con i piedi nel campo e chiude con l’incrociato. 40-0 Secondo ACE del game per. 30-0 Servizio vincente del. 15-0 ACE, il quinto. 5-2 Game. Prova a forzarecon il dritto, ma perde la misura del campo. Dopo il cambio di campo lo scandinavo servirà per...