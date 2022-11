“Idefix e gli irriducibili” | dal 22 novembre lo spin-off delle vicende di Asterix

(Di domenica 20 novembre 2022) ROMA – Andrà in onda in prima visione da martedì 22, alle ore 18.45, su Rai Gulp la serie animata “e gli”,-offceleberrimedi. I primi 13 episodi della serie saranno contestualmente disponibile anche su RaiPlay., il cagnolino che diventerà fedele compagno die Obelix – tanto più minuscolo in confronto alla mole di quest’ultimo – è il protagonista di questa serie dal ritmo effervescente. Basata sull’opera di René Goscinny e Albert Uderzo, da un’idea originale della casa editrice “Les Editions Albert René” – che ha creato il fenomeno dei fumetti di– con la regia di Charles Vaucelle, la serie racconta le avventure die ...

