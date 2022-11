Manovra 2023 | Meloni | “Sarà attenta a redditi bassi | lunedì Cdm”

"La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno, ma anche ...dei Ministri sulla...Il governo lavora alla Legge di Bilancio. Ieri riunione a Palazzo Chigi: da quanto è emerso, si starebbe parlando dell'azzeramento - o almeno della riduzione - dell'Iva per un anno su alcuni prodotti ..."La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno, ma anche aumentarla per i redditi più bassi ...Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno ma ...