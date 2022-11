LIVE Superbike | GP Australia 2022 in DIRETTA | Rea torna sul gradino più alto del podio | Razgatl?o?lu e Lowes completano il podio

La battaglia è assicurata nel noto impianto australiano che dopo due anni d'assenza torna ad accogliere la categoria riservata alle derivate. Regna l'incertezza alla vigilia della prima competizione ...... Race Anatomy SBK : IL GP D'AUSTRALIASU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8: Sabato 19 novembre Ore 2.20: Superpole Supersport Ore 3.05: Superpole...SBK: Fuoco alle polveri per la penultima gara lunga della stagione: in pole c'è il Campione 2022 Alvaro Bautista, con le Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes al suo fianco. Toprak Razgatlioglu apre ...SBK: Il Campione 2022 Alvaro Bautista primeggia nell'ultima Superpole della stagione e torna in pole position in Australia. In prima fila le due Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes, Toprak Razgatli ...