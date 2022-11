Giuseppe Conte | Manovra è viaggio in prima classe per evasori e stop al Rdc

'Un Paese che volta le spalle alle difficoltà di lavoratori e famiglie, taglia il Reddito di cittadinanza a donne e uomini over 50 e 60 che faticano a trovare un impiego e a persone che già lavorano, ...Lo dichiara il leader M5s, via Facebook."Un Paese che volta le spalle alle difficoltà di lavoratori e famiglie, taglia il Reddito di cittadinanza a donne e uomini over 50 e 60 che ...Roma, 19 nov. (askanews) - 'Viaggio in prima classe per evasori e corrotti che girano con mazzette in contanti, un tuffo senza paracadute ..."È l`Italia che ha in mente Giorgia Meloni", dichiara il leader M5s via Facebook. "Un Paese che volta le spalle alle difficoltà di lavoratori e famiglie" ...