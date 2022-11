Milan | due colpi a gennaio | i nomi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Okafor e Ziyech per il. Secondo il Corriere dello Sport, in vista del prossimo mercato di, i rossoneri sono in trattativa per...

Sportevai.it

Sale a 275 milioni di euro l'ammontare dei nuovi contratti firmati in Romania negli ultimimesi da Salcef , società quotata su Euronext STARe attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Oggi infatti si è aggiudicata, in un consorzio guidato da Webuild, un nuovo contratto ...Secondo D'Alfonso, l'investimento dellesocietà, pari a circa 1,2 miliardi di euro , ... Il Comune, invece, dalla concessione novantennale dell'area ae Inter otterrà ricavi inferiori del 60% ... Milan, due buone notizie per i tifosi: una dal Belgio, l'altra dalla società | Top News Sullo sfondo tensioni geopolitiche e timori su stretta Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - Partenza all'insegna ... con Tenaris (+1,5%) ed Eni (+1,2%). Bene Enel (+1,1%) all'indomani ...Giampaolo Ricci, ala forte dell'Olimpia Milano impegnato nel tardo pomeriggio (palla a due ore 19:00) a Kaunas per la giornata di EuroLeague, è stato intervistato da Il Centro – Quotidiano ...