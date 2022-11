Edoardo Tavassi viola il regolamento del GF Vip e fa una rivelazione che spiazza i compagni

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 novembre 2022) In questi giorni la casa del GF Vip si è divisa in due gruppi e ieri sera il teamsi è riunito nel cortile per fare due chiacchiere.ha iniziato a raccontare a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro le sue avventure a Sharm El Sheikh, dove ha fatto l’animatore per più stagioni. La moglie di Bradford Beck sconvolta dai racconti del coinquilino gli ha chiesto con quante donne fosse stato in Egitto e lui per risponderle si è tolto il microfono e si è coperto con il giacchetto per almeno 1 minuto.si toglie il microfono: “Questa cosa non mi va di farla”. “Quando facevo l’animatore e facevo le serate, il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Me so successe mille cose, tutte robe de donne. Una sera becco sta russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me so le più bone ...