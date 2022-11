Viaggio nel tempo | la Gen Z riscopre il Tank di Cartier | l’orologio di tutte le icone di moda

ReWriters

... 1978 ", allestita fino al 20 novembre , in cui sono esposte le foto di unin Afghanistan compiuto da Ennio Binelli , professore oramai in pensione,1978, un anno prima dell'invasione ...nella preistoria " si svolgerà alle 14 e alle 15.30 (20 persone per turno accompagnatori ... Maggiori informazionisito del Comune. Air: un viaggio nel mondo barocco con sguardo contemporaneo Mc Garcia, responsabile operativo di questo hub gestito dalla Croce rossa italiana, uno dei pochi che resta aperto anche nel pomeriggio, spiega che sono tanti i fattori che influiscono su questo calo ...Ecco la nostra recensione di Goat Simulator 3, il videogioco più pazzo in circolazione sviluppato dal team svedese Coffee Stain Studios ...