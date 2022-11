Tommaso Zorzi | le polemiche dopo la circoncisione | ' Nemmeno in clinica mi danno tregua'

è 'ufficialmente circonciso '. Oggi, 16 novembre, l'ex gieffino ha annunciato sui social di essersi sottoposto all'intervento per la circoincisione e che è andato tutto per il meglio. L'...Ricoverato in ospedale In un video pubblicato su Instagram,ha annunciato ai fan il buon esito dell'intervento di circoncisione al quale si è sottoposto proprio in queste ore. ' ...Tommaso Zorzi è «ufficialmente circonciso». Oggi, 16 novembre, l'ex gieffino ha annunciato sui social di essersi sottoposto all'intervento per la circoincisione ...Uno scatto poco prima di entrare in sala operatoria, con tanto di camice e cuffietta, poi l’aggiornamento per i suoi fan, non appena si è ...