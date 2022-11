Ternana vs Brescia

...00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00 Cosenza - Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:00 Parma - Cittadella 3 - 1 14:00 SPAL - Benevento 1 - 2 14:00 Venezia - Reggina 1 - 2 16:150 ......00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00 Cosenza - Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:00 Parma - Cittadella 3 - 1 14:00 SPAL - Benevento 1 - 2 14:00 Venezia - Reggina 1 - 2 16:150 ...Le quattro gare pareggiate finora tra le mura di casa hanno impedito a Mignani di avvicinarsi alla vetta BARI - Un primato da conquistare in casa. Nove punti separano il Bari di Mignani dal Frosinone.Il Frosinone tenta la prima mini fuga della stagione, i ciociari di Grosso hanno cinque punti in più della Reggina. Sesto turno da capolista (tre in coabitazione) per la squadra laziale, ...