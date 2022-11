Studenti del ‘Virtuoso’ di Salerno a scuola di sicurezza stradale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Due intense giornate con glidell’Istituto Professionale Alberghiero “Virtuoso” diper parlare di educazione e. L’importante iniziativa organizzata dall’Automobile Clubgrazie all’interesse e alla disponibilità della Dirigente scolastica Ornella Pellegrino ed il coordinamento generale dalla Referente per l’educazioneprof.ssa Maria Grazia Pandolfo. Oltre 1.200, dal primo al quinto anno, hanno partecipato alle lezioni su: Ciclomotori e distrazione alla guida, Ciclomotori quadricicli e regole per i neopatentati; Alcol, droghe e guida dei veicoli; Micromobilità elettrica. Le giornate, introdotte dai saluti istituzionali del Presidente dell’Automobile Club ...

