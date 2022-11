Missili in Polonia | Meloni | ' Conferma la gravità dell' aggressione russa in Ucraina'

Anche il Pentagono inizia la retromarcia suiinIn collegamento c'è Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'...Anche il Pentagono inizia la retromarcia suiinLo studioso poi si è reso protagonista di un botta e risposta con la conduttrice. Parlando della ritirata dei russi da Kherson ha ...I missili caduti ieri sera in territorio polacco alzano di molto l’asticella della guerra. Non è ancora chiaro da dove siano partiti i missili che si sono ...Le ultime notizie in diretta live su cosa sta succedendo in Polonia: la guerra rischia di allargarsi, ma la Nato vuol capire prima se i missili caduti sono russi o ucraini.