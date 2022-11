Inter | Marotta fa chiarezza | «Non tutti quelli a scadenza potranno restare»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Beppe, amministratore delegato dell’, fasulla situazione in casa nerazzurra: le dichiarazioni Beppefasulla situazione contratti in casa’, svelando a tmw che noni giocatori col contratto inin estate resteranno ancora in nerazzurro. LE PAROLE– «Noni calciatori inall’: lo meriterebbero, ma dobbiamo rispettare delle logiche aziendali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Intervistato a margine dell'evento di presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del calcio ', l'amministratore delegato dell'Beppe( LEGGI QUI tutte le sue dichiarazioni) ha risposto anche ad alcune domande riguardo ai rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2023 . In particolare, si è detto ottimista su ...Lo ha detto l'ad dell'Giuseppe, intervenuto durante la presentazione del libro del giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo , 'Le nuove guerre del Calcio'. 'In generale, la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato, a margine della presentazione del libro del giornalista Marco Bellinazzo in Piazza Duomo a Milano, della situazione legata al rinnovo di ...