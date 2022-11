Inflazione ad ottobre | 11 | 8 per cento Ai livelli del 1984

ROMA - Il rischio da evitare, dice il governatore Visco , è la rincorsa tra i prezzi e i salari, perché la cosiddetta spirale può fare ancora più male di un'che aè arrivata all'11,8%. Intanto, però, il conto lo pagano i lavoratori , che già scontano salari fermi da vent'anni. Come se ne viene fuori "Le imprese devono fare uno sforzo ...Per effetto delle difficoltà economiche e del caro prezzi nel carrello della spesa le famiglie toscane spenderanno durante l'anno, sulla base dell'di, 780 euro in più facendo ...L’inflazione vola, e non è mai stata così alta dal 1984. E non è una buona notizia per le famiglie e i consumatori italiani. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat relativi all’inflazione nel mese ...Inflazione, per Codacons in Italia è emergenza nazionale: "Italiani costretti a tirare la cinghia anche sugli acquisti legati alle prossime festività" ...