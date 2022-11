Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 16 novembre 2022

(Di mercoledì 16 novembre 2022)aitv della prima serata di oggi,16.11., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Amichevole Albania-Italia Calcio RAI2 Ruby Film RAI3 Chi l’ha visto? Informazione RETE4 Controcorrente Prima Serata Attualità CANALE5 A Star is Born Film ITALIA1 Chiedimi se sono felice Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia Docureality CIELO Terrore ad Alta Quota Film TV8 X FactorTalent Show NOVE The Imitation Game Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

A volte si fanno passi indietro inaspettati e fuori da queifatti a inizio stagione. Perché nelle menti dell' Albese , dove era chiaro il diktat di ... con l'esonero di Lombardi dalla......potenza degli idealisti(3)." Una nuova aristocrazia dello spirito sarà per Kalergi la degna... Tutto torna in linea con gli attualidi ristrutturazione dell'Europa all'insegna della ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...Per orientarsi è fondamentale il sito bookcitymilano.it, dato che in cartaceo ci sarà solo una sintetica guida al programma. Si inizia stasera, 16 novembre, alle 20.30 al Teatro Dal Verme con un ...