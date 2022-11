Calciomercato.com

Vazquez perè un affare ad alta percentuale di riuscita, anche perché il Valencia ha già ... Alfonso Pedraza, 26 anni, era l'obiettivo numero uno, ma il Villarreal nonsentir parlare di ...Il futuro di Robinè lontano dall'Inter. Non è bastato il gol al Bologna di mercoledì scorso per fargli cambiare ... se possibile, gli ha aperto ancora più gli occhi: nonrestare altri 6 ... Gosens vuole tornare in Germania: l'Inter pesca in Spagna Il tedesco ex Atalanta può tornare in patria e al suo posto arriverebbe lo spagnolo del Valencia: la trattativa è già calda. Se Gagliardini partirà a gennaio, occhi puntati sul talento del Racing ...L’amore tra l’Inter e Gosens non è mai sbocciato definitivamente ecco perché il tedesco potrebbe lasciare spazio a Vazquez sulla corsia mancina L’amore tra l’Inter e Gosens non è mai sbocciato definit ...