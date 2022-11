Agenzia ANSA

Il testo piu' antico scritto in basco antico conosciuto fino ad oggi e' statonella regione spagnola della Navarra: e' inciso su una mano di bronzo di oltre 2.000 anni, dicono le autorita' regionali. 15 novembre 2022'Abbiamodell'esistenza di un esoscheletro in età pediatrica quasi per caso, leggendo alcune riviste specializzate sui social network. Eravamo disposti ad andare in, dove già si ... Spagna, scoperto il piu' vecchio testo scritto in basco antico conosciuto fino a oggi - Mondo Il testo piu' antico scritto in basco antico conosciuto fino ad oggi e' stato scoperto nella regione spagnola della Navarra: e' inciso su una mano ...