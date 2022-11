Processo Grillo jr | domani udienza decisiva a Tempio Pausania

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Microfoni funzionanti, un proiettore nuovo, videowall su cui proiettare delle immagini e assistenza tecnica “necessaria per il buon funzionamento dell’”. Questa volta, almeno sulla carta, aljunior e ai suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo, tutto dovrebbe andare liscio. Dopo l’incidente di percorso della scorsa, il 19 ottobre, quando i giudici del piccolo Tribunale di, in Sardegna, furono costretti a rinviare tutto a, perché mancavano i microfoni e al posto dello schermo c’erano dei fogli formato A4 appicciati alla meno peggio sul muro con lo scotch, sono arrivati microfoni nuovi e anche uno schermo dove potere proiettare i video. Assicurata dal Presidente ...

