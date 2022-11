Poliziotto ucciso | la Corte di Assise di Appello conferma le condanne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladididi Napoli (terza sezione) hato leinflitte in primo grado nei confronti dei tre imputati ritenuti responsabili dell’omicidio delPasquale Apicella, morto la notte del 27 aprile 2020, a Napoli, per impedire la fuga dei tre che poco prima avevano tentato di svaligiare il bancomat di una banca. I tre, per seminare la Polizia, usarono la loro Audi come un’arma, scagliandosi a fortissima velocità contro la “pantera” a bordo della quale c’era Apicella, uccidendolo. Il 7 giugno 2021 ladidi Napoli ha condannato Fabricio Hadzovic, 41 anni, Admir Hadzovic, 28 anni, e di Igor Adzovic, 40 anni, nomadi, rispettivamente a 26, 18 e 18 anni di ...