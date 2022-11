Pd | sabato assemblea | si punta a ridurre tempi congresso

(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - Il mezzo passo avanti di Elly Schlein, in attesa che la deputata formalizzi la propria candidatura aldem, ha come primo effetto di rimettere in moto le varie anime dem alla ricerca di un o una candidata. La deputata dem ha aderito alla costituente del Pd presentando contemporaneamente una 'bozza' di mozione con al centro diritti, lavoro e ambiente. Poche ore dopo, un altro esponente dem in predicato di candidarsi alla segreteria ha annunciato unaper il 26 novembre. "26 novembre a Roma convochiamo un'nazionale con tutte le forze culturali sociali e politiche che credono in un nuovo progetto per il centrosinistra italiano", ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Passi avanti che possono accelerare un processo congressuale che appare, al momento, ancora lento ...

Mentre l'eurodeputata Alessandra Moretti si era chiesta: 'ci sarà l', tra l'altro da remoto e non si capisce perché'. "È lei che mi stimola...". Il siparietto tra Moretti e Rampelli: ...Si svolgerà19 novembre dalle ore 10 a Roma, in parte in presenza e in parte da remoto per facilitare la partecipazione dei delegati, l'nazionale del Partito Democratico. Lo rende noto il Pd. All'...Primarie o candidato unitario. Congresso sprint con gazebo a fine gennaio o fase costituente più lunga e approfondita, tirando fino a febbraio. Il Pd ha poco ...Si svolgerà sia da remoto che in presenza l’Assemblea nazionale del Pd convocata per sabato prossimo dalle 10 a Roma. I lavori saranno ...