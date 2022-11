Multa ai No Vax | come fare per non pagare?

(Di martedì 15 novembre 2022)nonlaai No Vax? Malgrado le promesse del Governo Meloni, la tanto temutaai No Vax sta piovendo sulla testa di milioni di persone in questi giorni. Infatti, ad inizio novembre non è stato inserito il pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter. Si tratta di tutti coloro che, avendo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Il suo no al vaccino non è dipeso da idee no. 'Da più parti - fa notare Zuzzi - si ritiene che in molti casi i centenari appaiono più resistenti a Covid - 19, come sostengono numerosi esperti, in ...Niente da fare invece per la sanatoria annunciata dal Mef per il milione e 900mila noover 50, che a fine mese rischiano ora di vedersi recapitare lada 100 euro sotto forma di cartella ...SACILE - La sanzione anti-covid non guarda l’età. Da alcuni giorni una ultracentenaria vive nell’ansia di essere sanzionata dopo essersi vista recapitare l’avviso ...Caterina ha ricevuto la sanzione di 100 euro per non essersi vaccinata. La donna però è costretta a casa, per problemi di salute, da anni e trova ingiusta la ...