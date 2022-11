Gas | continua corsa prezzi | al Ttf +11 | 70% a 127 euro MWh

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - Non si ferma la crescita verticale deidel gas che al Ttf di Amsterdam vede i future di dicembre in crescita dell'11,70% a 127al megawattora. Con l'arrivo del freddo la crescita è stata in poche sedute di oltre un quarto rispetto ai minimi degli ultimi tre mesi toccati la ssettimana a 98

Intanto TotalEnergies ed Eni hanno firmato un accordo quadro con Israele sul giacimento di gas condiviso con il Libano, mentre a Bruxelles si lavora per raggiungere un'intesa sul price cap. Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - Non si ferma la crescita verticale dei prezzi del gas che al Ttf di Amsterdam vede i future di dicembre in crescita dell'11,70% a 127 euro al megawattora. Con l'arrivo del freddo la crescita è stata in poche sedute di oltre un quarto rispetto ai minimi degli ultimi tre mesi toccati la scorsa settimana a 98 euro. In seguito all'intesa raggiunta, i partner del blocco 9 (TotalEnergies ha il 60%, Eni il 40%) inizieranno l'esplorazione di un giacimento già identificato che potrebbe estendersi sia nel Blocco 9 sia nel blocco libanese.