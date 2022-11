Femminicidio a Fano | Anastasiia uccisa con tre coltellate dal marito Il corpo nascosto in una valigia

(Di martedì 15 novembre 2022) Lo aveva denunciato per maltrattamenti venerdì scorso e subito era scattato il codice rosso. La coppia era arrivata da Kiev in fuga dalla guerra. In arrivo la nonna dall'Ucraina per prendersi cura del bimbo di

È finito in un campo in località Villa Giulia nelle campagne di(Pesaro Urbino) il sogno di pace e libertà di Anastasiia Alashri, 23 anni, profuga ucraina ... per l'ennesimol'ex ...Voleva ricominciare. Un'altra volta. Prima era scappata dalla guerra, poi aveva lasciato la casa che in Italia condivideva con il marito, dal quale voleva separarsi e che aveva denunciato per ...Donne appartenenti ad etnie diverse, condizioni sociali varie, età differenti. L’unica cosa che tutte avevano in comune era avere accanto uomini che le consideravano loro esclusiva proprietà, oggetti ...E, ora, a due anni si ritrova improvvisamente solo a Fano (Pesaro-Urbino), dopo che il padre ha ucciso ... Il corpo della donna veniva ritrovato con i segni di tre coltellate e per il femminicidio ...