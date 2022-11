Bollette luce e gas si possono pagare a rate? Non è per tutti | le novità

(Di martedì 15 novembre 2022) L’arrivo di superdie gas dovuta all’inflazione record sta spingendo tante persone a prendere dei provvedimenti per cercare di non essere insolventi. Per fortuna si, ma non: ecco cosa c’è da sapere. Il governo Meloni si sta scontrando contro una dura realtà, quella della crisi economica. Tanto che le promesse sostenute durante la campagna elettorale rischiano di slittare o essere cancellate. Questo perché la situazione finanziaria non è certamente delle migliori. A ciò si aggiunge la preoccupazione degli italiani nel pagamento delledie gas che a molti la somma è arrivata alle stelle. fonte foto: CanvaIl deterioramento economico dovuto alla crisi energetica continua a ...

... a causa della crisi internazionale che sta mettendo a dura prova le finanze degli italiani, da mesi in balia distellari per la fornitura die gas. Quello che fino a un anno fa era ...... che si era impegnato a rimuovere l'imposta legata al servizio pubblico televisivo dalle, anche alladelle critiche ricevute dalla Commissione europea , che aveva definito " oneri ...Per dimezzare i costi del riscaldamento in casa sono diversi i consigli e suggerimenti qui forniti per una casa calda, ma con costi ridotti.La decisione del Ministero dell'Economia e Finanze sul canone Rai. Ecco se, e come, si dovrà ancora pagare l'impopolare misura.